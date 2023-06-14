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Kurban Bayramı öncesi Van’da seyahat etmek isteyen vatandaşlar uçak bileti bulmakta zorlanıyor. Van’a iniş ve kalkış yapan uçak sayısının yetersiz olması, seyahat edecek ve memleketine dönecek vatandaşları mağdur ediyor.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanması sebebi ile ek seferlerin açılmasını talep eden acenteler, vatandaşların bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Van İpekyolu İlçesinde seyahat acentesi işleten Turizmci Murat Beyaz, günlük Van’a inen 12-13 uçağın olduğunu, ek seferler açılarak bu rakamın 20 bandına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“HERSENE BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ”

Ek seferlerin açılarak bayram öncesi yaşanan yoğunluğu atlatmak istediklerini söyleyen Turizmci Murat Beyaz, şunları kaydetti, “Biz her sene yaz aylarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim kronik bir sorunumuz haline geldi. Van şehri yazın insanların uçakla rahat ulaşamayacakları bir şehir haline geldi.

Son birkaç senedir her yaz bu sorunu yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Tweetler atarak çoğu kişiyi uyardım. Önümüz yaz, bakın bunun çözümünün üretilmesi lazım. Düşünün şu anda 1 Temmuz tarihine kadar İstanbul’dan, Antalya’dan, İzmir’den Van’a geliş uçaklarında yer yok. Dünden beri taziyesi olan insanlar var. Van’a gelemiyorlar, cenazelerine gelemiyorlar. Bunun çözülmesi lazım.”

“ÇÖZÜMÜ BASİT”

Yaşanan sorunun çözümünün basit olduğunu dile getiren Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunun çözümü basit aslında. Yoğun dönemlerde ek iki sefer konulursa belki yüzde yüz çözülmez bu sorun ama bunu minimuma indirmek mümkün olur. Şu an 5 ek sefer konulsa 5’i de dolacak. Yine insanlar yer bulamayacak. Zaten öyle bir gayemiz yok.

En azından günde 2 tane ya da 1 tane ek sefer konulursa iyi olur. Bu yoğunluğu firmalar da görüyor. Öyle bir talep var ki Türkiye’nin her tarafından var. Özel günlerde, bayram günlerinde, tatil dönemlerinde müthiş bir yoğunluk oluyor. Örneğin İstanbul’dan, Ankara’ya, İzmir’e, Antalya’ya, Diyarbakır’a, Trabzon’a iki gün sonrasına yer bulabiliyorsunuz. Bizde 17 gün sonrasına yer bulabiliyorsunuz. Arada korkunç bir fark var. Bizim isyanımız buna, bizim talebimiz buna.”

“BU KONUNUN İLGİLİ MERCİLERE GİTMESİ GEREKİYOR”

Bu sorunun ilgili mercilere ulaşması gerektiğini belirten Turizmci Murat Beyaz, “Bu sorunu çözmek hava yolu şirketleri için zor olmasa gerek. Bu çözülebilir bir problemdir çünkü. Uçak tipi büyütülebilir. Dar gövdeli değil de büyük gövdeli uçak hafta da bir iki tane gönderilerek bu sorun kısmen çözülebilir.

Ya da her güne bir iki sefer verilerek çözülebilir. Bu konunun ilgili mercilere gitmesi gerekiyor. Biz sektör olarak yetmiyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Anlatıyoruz. Bu meseleye etki edecek olan Van’ın yöneticileri, amirleri, bunu bir şekilde çözmeliler” ifadelerini kullandı.

“GÜNDE 20 UÇAK İNEBİLMELİ”

Şu an Van’a inen uçak sayısının kış sezonu için yeterli, yaz sezonu için yetersiz olduğunu vurgulayan Turizmci Murat Beyaz, “Şu an ortalama Van’a 12-13 uçak iniyor. Bu kış sezonu için yeterli bir sayıdır. Yaz sezonunda Van havalimanına inen uçak sayısı 20-22’ye çıkmalı ki bizim ihtiyacımızı görebilsin. Bu sadece Van’dan ibaret değil.

Van havaalanı sadece Vanlılara hizmet etmiyor. Van’da yaşayan kişilere hizmet etmiyor. İran’a hizmet ediyor, bölge halkı burayı kullanıyor. Günde en az 20 uçak inebilmeli ki bizim ihtiyacımız karşılansın. Bunun garantisini de verebiliriz. 20 uçak yüzde yüz doluluk oranı ile gidip gelecektir. Boş koltuk kalmayacaktır. Bu şehirde bu potansiyel var” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin