Tuşba Belediyesi, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak açtığı YKS Kursu’na katılan öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve moral depolamaları için gezi düzenledi. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesi Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile düzenlenen gezi çerçevesinde öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Akdamar Adası’na götürüldü.

Van Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüsü ile Akdamar Adası’na geçerek adada bulunan Akdamar Kilisesi’ni gezen ve ‘Ah Tamara’ efsanesini dinleyen öğrenciler, adanın doğal güzellikleri arasında bol bol fotoğraf çektirdiler. Moral depolamaya çalışan öğrenciler, tekne yolculuğu boyunca şarkılar söyleyerek sınav stresinden uzakta eğlenmenin tadını çıkardı.

Gün boyu eğlenen öğrenciler, yoğun geçen sınava hazırlık sürecinin ardından günübirlik gerçekleşen gezi sonunda gerek kendilerine yönelik ücretsiz olarak açılan kurstan gerekse düzenlenen motivasyon gezisinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler. Öğrenciler, verilen yemeğin ardından belediye çalışanları tarafından araçlarla evlerine bırakıldı.iha