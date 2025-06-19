Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Vanspor, teknik direktör arayışını sonlandırdı. 25 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e yükselmenin heyecanını yaşayan kırmızı-siyahlı kulüp, yeni sezonda takımı deneyimli teknik adam Hakan Kutlu'ya emanet etti.

Kulüp yönetimi, özellikle 1. Lig’i iyi tanıyan, tecrübeli ve istikrarlı bir isimle yola çıkmak istediklerini belirtmişti. Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK’yı çalıştıran Hakan Kutlu ile prensip anlaşmasına varıldı. Başkan Erol Temel’in yeniden adaylığını açıklamasının ardından somutlaşan görüşmeler, Kutlu’nun 30 Haziran 2025'te Erzurumspor ile bitecek olan sözleşmesinin sona ermesiyle resmiyet kazanacak. Kutlu’nun bu tarihten sonra Van’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Vanspor’da Yeni Hedef: Kalıcı Başarı

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de gösterdiği başarılı performansla play-off maçlarını aşarak şampiyon olan Vanspor, üst ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim için dikkatli davranan yönetim, Hakan Kutlu ile hem kısa vadede ligde kalmayı hem de uzun vadede Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Hakan Kutlu Kimdir?

Futbolculuk kariyerine ve teknik direktörlük tecrübesine bakıldığında, Hakan Kutlu’nun Türk futbolunun yakından tanıdığı bir figür olduğu görülüyor. 1972 yılında Amasya’da dünyaya gelen Kutlu, profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını MKE Ankaragücü’nde geçirdi. 1989’da başladığı futbolculuk hayatını 2007’de yine Ankaragücü formasıyla sonlandırdı. Takım kaptanlığı da yapan Kutlu, futbolculuk döneminde sadakati ve liderliğiyle tanındı.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü’nde başlayan Kutlu, daha sonra sırasıyla Denizlispor, Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Adana Demirspor, Giresunspor, Manisa FK, Samsunspor, Kasımpaşa ve son olarak Erzurumspor FK gibi birçok kulüpte görev yaptı.

Çalıştırdığı takımlarda genellikle savunma disiplinine dayalı, mücadeleci futbol anlayışıyla bilinen Kutlu, 1. Lig’deki tecrübesiyle özellikle genç oyuncuların gelişimine verdiği önemle öne çıkıyor.

Vanspor’da Beklentiler Yüksek

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de güçlü kadrolarla mücadele edecek olan Vanspor’da, Hakan Kutlu’nun gelişi camiada umutları artırdı. Tecrübeli teknik adamın geniş futbol bilgisi ve ligi tanıyan yapısıyla takımı üst sıralara taşıması bekleniyor. Taraftarlar da sosyal medyada yapılan açıklamalara büyük ilgi göstererek yeni sezona dair umutlu mesajlar verdi.

Vanspor yönetiminin kısa süre içerisinde teknik ekibi ve yeni sezon planlamasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Hakan Kutlu’nun resmi imzayı atmasının ardından transfer çalışmalarının hız kazanacağı öğrenildi.