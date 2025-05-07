Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda yarın deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Van’daki son antrenmanını dün yapan siyah-kırmızılı ekibe taraftarlar büyük destek verdi.

Şehir Stadı’ndaki idmanı izleyen taraftarlar, meşaleler yakarak takıma moral desteğinde bulundu.

VAN SPOR’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Taraftarların takıma moral tezahüratları sonrası Vanspor FK sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda; “Bugün, yalnızca bir antrenman değil; bir inancın, bir umudun ve bir şehrin yüreğinin sahaya taştığı gündü. Son çalışmamıza eşlik eden meşaleler, sadece ışık değil; Van’ın her sokağından, her yürekten yükselen duaların ve hayallerin aleviydi. Yarın, bu kutsal yolculuğun bir diğer adımında İzmir şehrine ayak basacağız. Ama biz yalnız gitmeyeceğiz… Van’ın dağları bizimle, gölü bizimle, geçmişi bizimle… O toprakların çocukları olarak, alın terimizi, inancımızı ve kardeşliğimizi yanımıza alıp, şanlı formamızın peşinden gideceğiz. Perşembe günü sadece bir maç değil; ayların mücadelesi, yüreklerin ortak çarpıntısı ve hayalin ete kemiğe bürünmesi için sahaya çıkacağız. Ve biz o sahada koşarken; bir şehrin duası, bir çocuğun hayali, yaşlı bir teyzenin gözyaşı, bir babanın umudu bizimle olacak. İyi ki varsın Van şehri, iyi ki varsın Vanspor taraftarı!” denildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ MUTLU DA ZİYARET ETTİ

Artı Değer Van Spor FK’nin Van’da yaptığı son antrenmanı Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da izledi ve takıma başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanı, Van İl Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Mutlu ziyaret etti. Genel Sekreterimiz Gökhan Hanoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla takımımıza moral veren Emniyet Müdürümüze camiamız adına teşekkür ederiz” denildi.