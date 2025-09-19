Van Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısına yatırım kapsamında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları ile Selimbey Mahallesi’nde bulunan Şahabettin Özarslaner Tesisleri’nin mevcut alanında yeni tesisin yapım inşasına başladı. Ekipler alanda kazı ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

SPOR TESİSİ KOMPLEKSİNDE NELER YER ALIYOR?

Modern bir spor tesisi kompleksi olan binada; Fitness salonu, soyunma odaları, masaj odaları, sauna ve şok havuzu, malzeme odaları, restoran, geniş ve modern futbolcu yatak odaları, idari birimler, toplantı salonları, basın toplantısı odası, antrenör ve hakem odaları yer alacak.

3 ADET FARKLI EBATLARDA ANTRENMAN SAHASI

Tesis sahası içinde yer alacak biri kapalı olmak üzere 3 adet farklı ebatlarda antrenman sahası yapılacak. Sahalar hibrit çim sistemi, altyapı drenajı, kapalı, açık alanları ve tüm detaylarıyla FIFA standartlarında olacak.

Her biri otomatik sulama ve aydınlatma sistemleriyle donatılacak olan Vanspor tesisleri, modern görünümü ve çevre düzenlemesiyle de dikkat çekecek. Tesislerin hızla tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor.