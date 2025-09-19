Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretimi artırmak, suyun her damlasını verimli kullanmak ve sürdürülebilir su yönetimini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda yapımına başlanan Van Çaldıran Çubuklu Barajı’nın, bölgenin 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüğü vurgulandı.

“4 BİN 838 KİŞİYE İSTİHDAM”

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Van Çaldıran Çubuklu Barajı, tamamlandığında hem bölge tarımı hem de milli ekonomi açısından büyük katkılar sağlayacak. 30.590.000 m³ depolama hacmine sahip olacak baraj sayesinde 49.400 dekar tarım arazisi modern sulamayla buluşacak. Bu sayede tarımsal ürün çeşitliliği artacak, verim yükselecek ve çiftçilerimizin kazançları katlanacak. Projemiz tamamlandığında, yıllık 345.673.777,07 TL ülke ekonomisine kazandırılacak ve 4.838 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.” dedi.

“BARAJIN GÖVDE UZUNLUĞU 406 METRE”

Barajın teknik özelliklerine de değinen Balta, “Temelden gövde yüksekliği 47 metre, gövde uzunluğu 406 metre olan Van Çaldıran Çubuklu Barajı; bölgenin tarımsal kalkınmasına güç katacak, üreticilerimize güvenli ve sürdürülebilir bir su kaynağı sağlayacak. Bu projeyle birlikte, bölgede kuru tarım yerine sulu tarıma geçilecek ve üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak. Barajın sağladığı bu imkânlar sayesinde, sadece tarımda değil, bölgesel kalkınmada da yeni bir dönem başlayacak.” ifadelerini kullandı.

“TARIMI GÜÇLENDİRECEK, BÖLGEYİ DAHA YAŞANABİLİR VE ÜRETKEN HALE GETİRECEKTİR”

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamanın devamında, “Van Çaldıran Çubuklu Barajı, yalnızca bir su yapısı değil, bölgenin kalkınma hamlesinin en önemli adımlarından biridir. Barajımız faaliyete geçtiğinde, hem ülkemizin su kaynaklarının verimli kullanımı hem de bölge halkının ekonomik refahı için kalıcı bir değer üretecektir. Bu dev yatırım, yalnızca bugünün değil, yarınların da ihtiyaçlarına cevap verecek; tarımı güçlendirecek, bölgeyi daha yaşanabilir ve üretken hale getirecektir.” şeklinde konuştu.