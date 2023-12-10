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Wanhaber / Ramazan Çetin

Ligde son 5 haftadır kazanamayan Vanspor FK, 17. Hafta maçında kendi sahasında Beyoğlu Yeniçarşı Spor’u konuk etti. Rakibi karşısında şok bir mağlubiyet alan Vanspor FK, ligde üst üste 6 haftadır galibiyete hasret kaldı.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maça Vanspor FK; Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Emre Öztürk, Abdulcebrail Akbulut (Dk. 82 Alpay Koçaklı), Bekir Can Kara, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Dk. 88 Burak Kavlak), Erdem Seçgin (Dk. 60 Onurcan Güler), Medeni Bingöl, Harun Kavaklıdere ve Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 60 Ahmet Ülük) ile çıkarken konuk ekip Beyoğlu Yeniçarşı Spor ise sahaya; Türker Dırdıroğlu, Erdoğan Kaya, Şemsettin Ender Kılıç, Tolunay Yurtseven (Dk. 90 Alper Aşkın), Mertcan Aktaş, Mutlu Güler (Dk. 85 Emirhan Kayar), Mehmet Soyarslan, Yusuf Ali Özer (Dk. 46 Embiya Ayyıldız), Batuhan Ekinci, Kubilay Akyüz (Dk. 65 Berk Ali Nizam), ve Emircan Alturan (Dk. 46 Sedat Komi) ile çıktı.

Vanspor FK, 45. dakikada Hasan Bilal’in kaydettiği golle maçın ilk devresini 1 – 0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı istediği gibi gitmeyen Vanspor FK, kalesinde şok goller gördü.

Müsabakanın 74. Dakikasında Beyoğlu Yeniçarşı Spor, Berk Ali Nizam ile beraberliği yakaladı.

Maçın son bölümüne girilirken rakip takım etkili bir atak geliştirdi. Dakikalar 86’yı gösterdiğinde Berk Ali Nizam kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Vanspor FK, sahasında rakibine 2 – 1 mağlup oldu ve son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.