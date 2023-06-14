Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Olağan Genel Kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Vanspor Futbol Kulübü’nde hareketli günler yaşanıyor. Elini çabuk tutup transfer çalışmalarına başlamak ve iyi bir kadro ile sezonu domine etmek isteyen yönetim, ilk olarak kendi içinde görev dağılımı yaptı.

Feyat Kıyak’ın başkanlığında yeni yönetimde Erol Temel As Başkanlığa getirilirken, Genel Sekreterlik ile İdari ve Mali İşler görevi Gökhan Hanoğlu’na verildi.

Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumluluğunu İsmail Ayaz’ın üstlendiği Vanspor FK’de Başkan Yardımcılığını ise Gökhan Bayramoğlu yapacak.

Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de TFF Temsilciliğini Fatih Sarp üstlenecek.

Vanspor’da Hukuk işlerine Avukat Turgut Özgüç Özgün bakacak. Dış İşler ve İstanbul Temsilciliğine Vedat Dursun, Nizamettin Kutur, Ulaşım ve Deplasman için de Murat Antika görevlendirildi.

Taraftar ve Stadyum sorumluluğunu Orhan Tolga üstlenirken, Dış İlişkiler ve Ankara Temsilciliği Bülent Çiftçi’ye emanet edildi. Deplasmanda konaklamadan Gökhan Durmaz’ın sorumlu olacağı Vanspor’da, İşbirliği ve Organizasyona Bahattin Kıyak ve Necattin Demir bakacak.

STK Temsilciliği görevini Fehim Güney’in üstlendiği Vanspor FK’de Sponsorluk Sorumlusu ve Antalya Temsilcisi Onur Yıldırım olurken, Dijital Reklam Sorumlusu olarak da Mehmet Naci Çiftçi görev aldı. Kamu Kurumları sorumluluğunu Eşref Ünal’ın üstlendiği Vanspor’da Altyapı ve Tesislerden Nazım Akyüz, Etkin ve Maddi Kaynak Oluşturma İşlerinden Halil Pektaş sorumlu olacak.

Kulüp Basın ve Kurumsal İlişkiler Danışmanlığını Uğur Tunçdemir’in yöneteceği Vanspor’da, Sportif Direktör olarak Ali Kurt, Kulüp Menajeri olarak da Osman Yıldırgan görevlerini yeni dönemde de sürdürecek.

Vanspor’da Kulüp Genel Müdürü Batuhan Özaltun olurken, Akreditasyon ve Medya Sorumlusu Cemal Hüseyin Balka, Kulüp Altyapılar Genel Koordinatörü ise Fahri Baştürk oldu.

Görev dağılımının yapıldığı Vanspor’da yeni sezon için çalışmaların yoğunlaştırılacağı kaydedildi.