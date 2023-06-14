Törene Van Valisi Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin geçişiyle başlayan törende konuşan Vali Ozan Balcı, mezun olan öğrencileri kutlayarak “Hayatınız en güzel dönemini geride bırakıyorsunuz.

Üniversiteden mezun olmak çok güzel bir duygu. Sizlerin alın teri, hocalarınızın başarılı eğitimi ve ailelerinizin büyük fedakarlıklarıyla mezun oldunuz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 41 yıldır ilimize, bölgemize ve ülkemize değer üreten bölgenin incisi bir üniversite.

Bu üniversiteden mezun olduğunuz için kendinizi şanslı hissedin. Şimdi yılmadan, pes etmeden, umudunuzu tüketmeden kendinize inanarak, güvenerek azimle, kararlılıkla yürümeye devam edin. Türkiye büyük ve fırsatlar ülkesi. Çalışmaya devam edin.

Ülkemiz çok güzel fırsatlar önünüze sunacaktır” dedi. Vali Balcı, daha sonra üniversiteyi birincilikle bitiren Melek İzgican’a başarı belgesi ve plaketini verdi. Mezuniyet programı mini konser ve kep atma töreniyle son buldu.

Van bölge gazetesi