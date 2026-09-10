14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan "Okul Gıdası Logosu" uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün "Okul Gıdası Logosu" almaya hak kazandı.

Kantinlerde yeni dönem için geri sayım başladı. Öğrencilerin daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlayan uygulamayla okul kantini, kafeterya ve büfelerde satılan ürünlere yönelik standartlar yeniden şekilleniyor.

CİPS, ÇİKOLATA, ENERJİ İÇECEĞİ VE ÇİĞ KÖFTE KANTİNDE YOK

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan sistem kapsamında çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek ürünlere sınırlama geliyor.

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, tuz oranı düşük olsa dahi tuzlu krakerlerin de okul kantinlerinde bulunmaması gereken ürünler arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

14 EYLÜL'DE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

İlk olarak 2019'da gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen "Okul Gıdası Logosu" uygulamasının 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Okul kantinleri, kafeteryalar ve büfelerde satılan ambalajlı ürünlerde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şeker, yağ ve tuz oranları gibi besin kriterleri dikkate alınacak. Yapılan hazırlıklar kapsamında ilk etapta 675 ürün logo almaya hak kazandı.

KANTİNLERDE BUNLAR ÖNERİLİYOR

Yeni dönemde öğrenciler için mevsimine uygun taze meyve ve sebzeler, en fazla 30 gram kuru meyve, en fazla 30 gram tuzsuz kuruyemiş, en fazla 250 mililitre taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakız gibi seçenekler öneriliyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kantinlerdeki değişimi anlatırken, "Gazlı içecekler, cipsler; mümkün olduğu kadar karbonhidratı çok yüksek, cafcaflı, süslü püslü çikolata ve türevleri yasaklanacak. Daha ziyade ayran, süt ve benzeri ürünler olabilecek." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTEDE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Erk, Türkiye'deki çocukların beslenmesine ilişkin dikkat çeken rakamlara da değinerek, "Ne yazık ki çocukluk çağında obezitede dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sıradayız." dedi. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanmasının önemine dikkat çekilirken ailelere de çocukların beslenme çantalarına kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş, süt, ayran, taze meyve ve tam buğday ekmeğiyle hazırlanan sandviç gibi seçenekler koymaları önerildi.

GIDA DENETİMLERİ TELEFONDAN BİLDİRİLEBİLECEK

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Güvenilir Gıda" uygulaması da tanıtıldı. Tüketiciler uygulamadaki "Çek Gönder" bölümü üzerinden gıda veya işletmeyle ilgili uygunsuzluk bildiriminde bulunabilecek. Selim Kaplan, Bakanlığın 8 bin 300 denetimciyle yılda yaklaşık 1 milyon 400 bin denetim yaptığını belirterek tüketicilerin de sisteme aktif katılımının önemini vurguladı.