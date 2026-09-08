Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB Yurtları başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

"2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı GSB yurt yerleştirme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Bakan Bak, "2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta, 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken; bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzeu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 867 yurtta, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık" şeklinde konuştu.

"1 milyon 518 bin 166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz"

Öğrencilere sağlanan burs ve kredi desteklerinin detaylarına değinen Bak, "Halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize; 51 milyar 435 milyon 708 bin lira öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte; sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık"

Yurt başvuru sonuçlarındaki yerleştirme oranlarına dikkati çeken Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87’ydi" açıklamasında bulundu.

"İhale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor"

Geleceğe yönelik yurt yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Yapımı tamamlanıp açılacak olan yurtlarımızla beraber; yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor. Bu yatırımlar tamamlandığında mevcut kapasitemiz çok daha ileri bir noktaya ulaşacak" diye konuştu.

"623 bin 470 gencimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkanı sağladık"

Yaz döneminde yürütülen Seyahatsever projesinin verilerini paylaşan Bakan Bak, "GSB Yurtları, afetlerin ve olağanüstü şartların yaşandığı dönemlerde milletimizin her bir ferdi için sığınacak bir çatı oldu. Seyahatsever programımız ile yaz aylarında yurtlarımızı ücretsiz olarak sunarak toplamda 623 bin 470 gencimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkanı sağladık" dedi.