İçişleri Bakanlığı GAMER toplantı salonunda düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu toplantı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının açılması öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

81 il valisinin ve ilgili il müdürlerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, kampüsler ile öğrenci yurtları ve çevrelerinde risk analizine dayalı güvenlik tedbirlerinin planlanması, asayiş ve narkotik denetimlerine ağırlık verilmesi, güvenlik kameraları ve aydınlatmaların kontrol edilmesi, okul ve yurt çevrelerindeki denetimler gündeme geldi.

"Toplantımızın ana konusu; üniversitelerle beraber yurtlarda ve kampüslerde güvenliğin sağlanmasıdır"

Toplantının ana gündeminin üniversitelerin açılmasıyla birlikte yurt ve kampüslerde güvenliğin sağlanması olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bugünkü toplantımızın ana konusu; önümüzdeki günlerde açılacak olan üniversitelerle beraber yurtlarda ve kampüslerde güvenliğin sağlanmasıdır.

Bugün Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber bir kez daha valilerimizi, kolluk görevlilerimizi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlerimizi buluşturuyoruz. İnşallah yurtlar ve üniversiteler açılmadan önce hem kampüslerde hem de öğrenci yurtlarında ve çevresinde, risk analizine dayalı olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanmasını ve alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Okullarda bu hafta itibarıyla malum uyum eğitimleri başladı"

Üniversite kampüsleri ve yurtlarda güvenlik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Yükseköğretim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesi de bu dönemde kıymetli olacaktır.

Okullarda bu hafta itibarıyla malum uyum eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta tüm sınıflarda eğitim ve öğretimin başlayacağını düşünerek buna ağırlık vermemizin yanında, kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman denetlenmesinin faydalı olacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin iş birliğiyle uygulamalar artacak

2026-2027 eğitim-öğretim yılının tamamen başlaması öncesinde güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Çiftçi, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı önümüzdeki hafta itibarıyla tamamen başlamış olacak. Gerekli tedbirlerin alınması; asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerimizin iş birliğiyle uygulamaların artırılması faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Hem Urfa’daki hem de Maraş’taki olayların tekerrür etmemesi son tedbirleri gözden geçirip gerekli önlemleri alalım"

Geçen yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların tekrarlanmaması hususunda alınan önlemlerin tekrar gözden geçirilmesini gerektiğine değinen Çiftçi, "Geçen sene yaşamış olduğumuz nahoş, sevimsiz hadiselerin bu yıl tekrar yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösterelim. Hem Urfa’daki hem de Maraş’taki olayların tekerrür etmemesi için şu birkaç hafta içerisinde son tedbirleri gözden geçirip gerekli önlemleri alalım" değerlendirmesinde bulundu.

"Okul ve yurt çevrelerinde denetimlerimizi sıklaştıracağız"

Okulların ve üniversitelerin açılışıyla birlikte özel denetim uygulamalarının kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurgulaya Çiftçi, "Okulların ve üniversitelerin açılışını göz önünde bulundurarak özel denetimlere bu konuları da ilave ederek okul ve yurt çevrelerinde denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

"İçişleri Bakanımızın bize sağladığı destek çok kıymetlidir"

İçişleri Bakanlığının ve valilerin yurtların hazırlanması sürecinde önemli destek verdiğini aktaran Bakan Bak, "Bütün valilerimizin bu koordinasyonunda İçişleri Bakanımızın bize sağladığı destek çok kıymetlidir. Bütün süreçleri biliyorlar; yurdun inşaatından çevresinin düzenlenmesine kadar pek çok şeyi bizzat takip ettiler.

Huzurunuzda değerli valilerimize yapım sürecinde gösterdikleri hassasiyet ve destekler için teşekkür ediyorum. Doğalgazın ve elektriğin bağlanması gibi konularda il müdürlerimizin taleplerine büyük destek verdiler. Bu destekleri bizi çok mutlu etti ve başarılı bir süreç ortaya koyduk" ifadelerine yer verdi.

"Yurtlarımızın civarında, özellikle akşam saatlerinde ekiplerimiz devriye geziyor"

Yurt çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmaların özellikle akşam saatlerinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Bak, "Valilerimizin hassasiyet gösterdiği yurtlarımızın civarında, özellikle akşam saatlerinde ekiplerimiz devriye geziyor. Bir ekip süreci oradan takip ederek yönetiyor. Kameraların takibinden kontrolüne kadar gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı emniyet müdürlerimize, valilerimize ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.