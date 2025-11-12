Sahasında Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor’u konuk eden İmaj Altyapı Van Spor U19, çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 4-1’lik skorla yenip namağlup serisini sürdürerek liderliğini korudu.

TFF Gelişim Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Van ekibi, İpekyolu İlçe Stadı’nda Bitlis temsilcisini ağırladı.

Maça iyi başlayan taraf İmaj Altyapı Van Spor FK oldu. Maçın ilk dakikalarında baskı kuran Van ekibi, golü erken buldu. Henüz karşılaşmanın 3. dakikasında etkili gelen kırmızı-siyahlı ekip, 10 numaralı Soran Tümen’in golüyle 1-0 öne geçti.

Etkili ataklar geliştiren Van ekibi, 22. dakikada 9 numaralı Boran Yağızer ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Farkı açmak için baskısını artıran İmaj Altyapı Van Spor FK, 29. dakikada 2 numaralı Engin Taş’ın güzel vuruşuyla skoru 3 – 0’a taşıdı.

Farkı azaltmak isteyen rakip takım aradığı golü ilk devrede bulamadı ve ilk yarı 3-0 Van temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takım da kontrollü başladı. 57. dakikada etkili bir atak geliştiren Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor, golü buldu ve farkı 2’ye indirdi: 3-1.

Van ekibi yeniden farkı açmak için etkisini artırdı. 62. dakikada 20 numaralı Muhammed Eren Yıldız, attığı şık golle Van ekibini 4 – 1 üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma, İmaj Altyapı Van Spor FK’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti.