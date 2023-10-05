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Türkiye profesyonel liglerde 6 takım henüz puan kaybı yaşamadı. Bu takımlar arasında yer alan Vanspor, ligde oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Türkiye profesyonel liglerde henüz puan kaybı yaşamayan takımlar arasında Fenerbahçe, Vanspor, Esenler Erokspor, Kuşadasıspor, Adana FK ve Karaköprü Belediyespor yer alıyor.

Sezona zorlu Bucaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan, daha sonra oynadığı Adıyaman FK, Serik Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarından da galibiyet ayrılan Vanspor, grupta 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Vanspor ilk altı maçında Bucaspor'u 1-0, Adıyaman FK'yı 2-1, Serik Belediyespor'u 2-0, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0, Kırklarelispor'u 2-1, Zonguldak Kömürspor'u ise 1-0 mağlup ederek, mağlubiyet yüzü görmedi.

Grubunda istikrarlı bir gidişat ortaya koyan Vanspor, Fenerbahçe, Esenler Erokspor, Kuşadasıspor, Adana FK ve Karaköprü Belediyespor'la birlikte Türkiye profesyonel liglerde henüz puan kaybı yaşamayan takımlar arasında yer aldı.

van bölge gazetesi