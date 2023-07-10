Wanhaber / Özel

Taraftarların yakın takipte olduğu Van Spor FK’de transfer çalışmalarının sessiz ve stratejik bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kulüp Başkanı Feyat Kıyak’ın transferlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama da Transfer Komitesi’nden geldi.

“TARAFTARLARIMIZIN ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Van Spor taraftarlarının transfer konusunda görüş, öneri ve eleştirilerinin mutluluk verici olduğuna vurgu yapan Transfer Komitesi, taraftarlara hitaben yaptığı açıklamada; “Şanlı Van Spor taraftarları, transfer konusunda çok fazla görüş, öneri ve eleştirilerinize maruz kalıyoruz. Bu durum Van Spor’un geleceğini düşünmeniz adına bizleri çok mutlu ediyor” diye kaydetti.

“SESSİZ VE STRATEJİK BİR TRANSFER DÖNEMİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Van Spor’un menfaatleri doğrultusunda aldıkları karar gereği bir süredir transfer çalışmalarını sessiz ve stratejik olarak sürdürdüklerini bildiren Van Spor FK Transfer Komitesi; “Bir süredir sessiz ve stratejik bir transfer dönemi sürdürüyoruz. Komitemiz, Kırmızı-Siyah formanın hakkını verecek, bizleri 1. Lig’e ulaştıracak kadrolar ile görüşmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“TEMKİNLİ ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Van Spor’un gelecek dönemlerini gözeterek, temkinli adımlarla yol aldıklarını bildiren Transfer Komitesi, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Geçen sezon ortalama bir futbolcu 1 Milyon TL civarında bir para alırken, bu sezon 4-5 Milyon TL civarında talepte bulunanlar oluyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir transfer görüşmesinin içerisinde yer almıyor, Van Spor’un gelecek dönemlerini gözeterek temkinli ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.”

“İÇ TRANSFERİ BİTİRDİK…”

İç transferleri bitirdiklerini, dış transferde de 4 – 5 isimle anlaştıklarını açıklayan Van Spor FK Transfer Komitesi; “İç transferlerimizi tamamen bitirdik ve bunları önümüzdeki toplu imza töreninde açıklayacağız. Dış transferde de 4-5 futbolcu ile anlaşmamız tamamlandı. Yine yüzde 90 aşamasında olduğumuz futbolcuları da ikinci kamp dönemine kadar bitirip sağlam bir kamp ile lige giriş yapma düşüncesindeyiz” diye kaydetti.

“VAN SPOR’UN 1 LİRASINI BİLE GÖZETİYORUZ”

Van Spor’un 1 lirasını bile gözeterek hareket ettiklerinin altını çizen Van Spor FK Transfer Komitesi, taraftarlara şu mesajı verdi; “Endişenizi, heyecanınızı ve beklentinizi biliyoruz. Haftaya Cuma gününe kadar sabırlı olalım. Transferlerimizi toplu imza töreninde veya öncesinde duyuracağız. Taraftarlarımızın da dediği gibi çok parası olan değil, çok stratejik transfer yapanlar kazanır. Biz inanıyoruz, siz de inanın. Kazanacağız.”

Umut Tarhan