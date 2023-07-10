Wanhaber / Ramazan Çetin

Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500’lük içme suyu isale hattında ani bir arıza oluştuğu belirtildi.

Arıza nedeniyle Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar Mahallelerinde bugün saat 17.00’den itibaren su kesintisi yaşanacak. Kesintinin yarın öğlen saat 12.00’ye kadar süreceği belirtildi.

Arızanın giderilmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtilirken, kesintinin yaşanacağı mahallelere, talep edilmesi durumunda tankerlerle su verileceği kaydedildi.