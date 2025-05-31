Karşılaşma öncesi Kayseri’de oynanacak maç için hazırlıklar sürüyor. 1 Haziran Pazar günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak karşılaşma için iş insanı, siyasi parti, otobüs firmaları ve birçok siyasetçi tarafından Artı Değer Van Spor FK ve taraftarına destek veriliyor.

Karşılaşma öncesi taraftarlar grubundan Van DEM Parti’ye ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sonrası Vanspor’a otobüs desteği yapılacağı vurgulandı.

Van Org sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Takımımızın final yolculuğunda bizlere destek olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen DEM Parti yetkililerine ve bağlı belediyelere yürekten teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı mücadelemizde bizleri yalnız bırakmadıkları ve ulaşım için 30 araç tahsis ettikleri için minnettarız. Bu örnek dayanışmanın herkese ilham olmasını diliyoruz. Tekrar sonsuz teşekkürler.” denildi.