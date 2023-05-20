Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’de son hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup’ta temsilcimiz Bitexen Van Spor FK, kendi sahasında Baynet İnşaat Balıkesirspor’u ağırladı.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta Van Spor FK sahaya; Barış Türkmen, Ömer Faruk Gümüş, Nuri Terliksiz(Dk. 63 Furkan Saki), Şerif Doğan, Serkan Sefil, Onurcan Güler (Dk. 68 Yusuf Şengüler) Sedat Komi (Dk. 46 Uğur Adem Gezer), Hakan Yılmaz, Tayyib Kanarya (Dk. 77 Baran Basut), Oğuzhan Eskiköy(Dk. 63 Hasan Bilal) ve Aras Aydın ilk 11’e ile çıktı.

Konuk Balıkesirspor ise mücadeleye şu 11 ile başladı: Yiğithan Kır (Dk. 72 Yunus Emre Davran), Mustafa Burak Gündoğan, Enes Karabulut, Görkem Altun, Mustafa Öncü(Dk. 61Ahmet Çağrı Çolak), Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 81 Oğuzhan Can), Abdullah Adıyaman, Doğanay Avcı, Muhammed Eren Türkmen, Berke Karaca (Dk. 46 Ümit Doğru) ve Arda Akgün (Dk. 81Talha Gökşin).

Henüz ilk dakikalarda Van Spor FK, Tayyib Kanarya’nın bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.

Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Van Spor FK, 36. dakikada Serkan Sefil ile farkı 2’ye çıkardı.

Konuk ekip, ikinci golün şokunu üzerinden atamadan Van Spor FK, bu kez Onurcan Güler ile 3. golü buldu.

Maçın ilk devresi Van Spor’un 3 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına da Van Spor hızlı başladı.

Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Tayyib Kanarya, kendisinin ikinci, takımının ise 4. golünü kaydetti.

Bu golden 3 dakika sonra Onurcan Güler, meşin yuvarlağı Balıkesirspor ağlarına göndererek durumu 5 – 0’a taşıdı.

76. dakikada Van Spor FK, penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen Tayyib Kanarya, topu bir kez daha filelere göndererek hattrick yaptı ve takımını 6 – 0 öne geçiren isim oldu.

77. dakikada Tayyib Kanarya’nın yerine oyuna dahil olan Baran Basut, 88. dakikada durumu 7 – 0’a getirdi.

Bu golden 1 dakika sonra gelişen Van Spor atağında bir kez daha Baran Basut topu Balıkesirspor ağlarına takarak perdeyi kapatan isim oldu ve maç Van Spor’un 8 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mehmet Salih Giyci