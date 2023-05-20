Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.

Kritik görüşme siyaset gündemine oturken, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan son dakika açıklaması geldi.

tv100'de Az Önce Konuştum programına konuk olan Numan Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın Sinan Oğan ile görüşmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

KURTULMUŞ: SİNAN OĞAN'A OY VERENLER...

Kurtulmuş açıklamasında, ''Görüşmenin içeriğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı gerçekten bir başarıdır. Oy veren seçmenleri analiz ettiğiniz zaman temel önceliklerinin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü olduğunu hem PKK-PYD gibi bölücü terör örgütlerinin hem de FETÖ gibi Türkiye’ye devletin bütünlüğüne kastetmiş olan örgütlerle mücadeleyi son derece ciddiye alan bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz.

Zaten Millet İttifakı'na da vermemiş. Oradaki kitlenin ikinci turda iki seçeneği kaldı. Bir tarafta terörle etkin bir şekilde mücadele eden Tayyip Erdoğan, diğer tarafta 'PYD mi bize düşmanlık edecek' diyebilecek kadar aymazlık içerisinde olan Kılıçdaroğlu. Bunu Sinan Oğan'a oy veren kitlenin çok iyi değerlendireceğini biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ülke Tv'de Akşam Baskısı programında kritik görüşmeyi değerlendirdi.

HAMZA DAĞ: ÜLKEMİZİN TAMAMININ MUTLU OLACAĞI BİR NETİCE OLACAK

Dağ açıklamasında, ''Sayın Oğan'ın Dolmabahçe'de görüşmesini kıymetli buluyorum. Devlet adabı noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5'lik bir oy.

Bunun birçok sebepleri var. Bunları da hepimiz tahmin ediyoruz. Özellikle Muharrem Bey'in yaşamış olduğu süreçte tepkisel durumdan da kaynaklanmış olabileceğini tahmin ediyorum. Bu görüşmenin önemi var, çünkü siyaset müzakere işi. Ülkemizin tamamının mutlu olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

HABER7