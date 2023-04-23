TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Ligdeki son 5 maçında galip gelemeyen Vanspor, çıktığı maçlarda 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde oynadığı son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Vanspor, şampiyonluk umutlarını tamamen yitirirken, play-off mücadelesinde ise puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Taraftarından yoksun konuk ettiği Serik Belediyespor karşısında henüz 34. saniyede 1-0 öne geçen Vanspor, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Son 5 lig maçında galibiyet alamayan ve son 3 maçta 3 penaltı atışını gole çerivemeyen Van temsilcisi, önemli puanlar kaybetmeye devam ediyor.

Oynadığı son 5 maçta GMG Kastamonuspor ile 0-0, Ankara Demirspor ile 2-2, Kocaelispor ile 0-0, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne ise 1-0 mağlup oldu. BölgeGazetesi