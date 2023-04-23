Bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistler, Van'ın ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin sadece bir kısmı Urartu Müzesi'ni ziyaret etti.

Yerli ve yabancı turistlerin hiç bir reklam ve tanıtımı bulunmayan ve sadece kulaktan duyma ve araştırma neticesinde keşfettikleri dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi'ni 3 günde sadece yaklaşık bin 500 kişi ziyaret etti.

Müzeyi ilk defa gezme fırsatı yakalayan yerli ve yabancı turistler, müzeye hayran kaldıklarını ifade ederek, yetkililere sitemde bulundu. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip olan müzenin uluslararası arenada tanıtılmadığını dile getiren ziyaretçiler, yetkilileri tanıtım atağına davet etti.

Foto: İHA