Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Özbelsan Sivasspor’u ağırlayacak.

Her iki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı maç Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Van Spor taraftarlarının, geçtiğimiz sezondan kalan ceza nedeniyle alınmayacağı maçı yönetecek hakemler de açıklandı.

Zor maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Ömer Yasin Gezer ve Eyup Özer’ın yardımcı hakem olarak görev alacakları maçta Hasan Kaçar da dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.

VAN SPOR SAHASINDA KAZANMAK İSTİYOR

Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, taraftarlarının desteğinden yoksun çıkacağı maçı kazanmak istiyor.

Taraftarların gücünü arkasında hissederek sahaya çıkacak olan kırmızı – siyahlılar da tek hedef galibiyet.

Bu maç öncesi temsilcimiz ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. 8 puana sahip olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 9. sırada bulunuyor.

Özbelsan Sivasspor ise çıktığı 5 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi ile sahadan ayrıldı. 4 puana sahip olan konuk ekip 16. sırada yer alıyor.