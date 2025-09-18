Yeni görev yeri olan Hakkari’ye gelen Atilla Ayata, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılandı. Karşılama sırasında personelle tek tek tokalaşarak tanışan Ayata, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Hakkari’de huzur ve güvenin korunması için ekip ruhuyla çalışacaklarını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Ayata, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hareket ederek, şehrimizin emniyet hizmetlerinde daha ileriye gitmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

