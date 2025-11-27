Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 29 Kasım Cumartesi günü sahasında Serik Spor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı – siyahlılar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Serik Spor Futbol A.Ş. maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Harun Terin ve Mehmet Dura’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Murat Kasap görev alacak.