Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, saat 16.00’da başlayacak olan maçta Serik Spor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak zorlu maçta takımların sahaya çıkaracakları 11’leri belli oldu.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Zan Jevsenak, Francesc Crespi Regis, Mehmet Maniş, Erdem Seçgin, Jefferson Nogueıra Junior, Aliou Badara Traore, Ivan Cedrıc Bikoue Embolo ve Anestıs Vlachomıtros ile çıkacak.

Konuk ekip Serik Spor Futbol A.Ş. ise; Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov, İlya Berkovskii, Marcos Alexandr Rodrigues Da Silva, Joao Pedro Reis Amaral, Kerem Şen, Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler ve Şeref Özcan ile mücadeleye başlayacak.