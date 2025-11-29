Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bugün taraftarı karşısında Serik Spor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi tribünlerde takip edemeyecek olan sporseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Sahasında Serik Spor Futbol A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Van ekibi maçın başlama saatini bekliyor. Taraftarı karşısında ter dökecek olan kırmızı siyahlı ekip, 3 puanı alarak puan sıralamasında üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Karşılaşmaya saatler kala İmaj Altyapı Van Spor FK’den taraftarlara bir çağrı yapıldı. Tribünlerde sana ihtiyacımız denilerek yapılan paylaşımda, “Sahada biz varız ama bu hikayenin tamamlanması için tribünde sana ihtiyacımız var. Formayı, rengi, bu şehri benimseyen herkesi maça bekliyoruz. Tribünde buluşuyoruz.” denildi.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

İmaj Altyapı Van Spor FK ile Serik Spor Futbol A.Ş. arasında oynanacak olan mücadele, bugün saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor, BeIN SPORTS 2, Tabii ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.