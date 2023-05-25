Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı 1461 Trabzon FK - Bitexen Van Spor FK maçı ile başladı. Van Spor FK, penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve play-off’a erken veda etti.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1 – 1 eşitlikle tamamlandı. 15’er dakikalık 2 devre halinde 30 dakikalık uzatmaya giden maçta takımlar eşitliği bozacak golü bulamayınca penaltı atışlarına geçildi.

Mücadelede penaltı atışları sonucu gülen taraf 1461 Trabzon FK oldu ve play-off’ta 2. tura yükseldi.

15.30’da başlayan ve süper lig tecrübesi olan Burak Şeker’in düdük çaldığı karşılaşmada; Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcı yardımcı hakemlik yaparken, Ömer Faruk Turtay da 4. hakem olarak görev aldı.

Ev sahibi ekip mücadeleye Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Nafican Yardımcı, Abdulkadir Korkut, Bahadır Erol, Tunahan Ergül (Dk.106 Tayfun Çulha), Özkan Yıldırım(Dk. 106 Önder Selimoğlu), Kerem Baykuş (Dk.65 Atalay Yıldırım), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 56 Batuhan Kör), Arif Morkaya ve Enes Karakuş (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan) ile başlarken, Van Spor ise sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Erkul Küçük, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir (Dk. 106 Muhammed Ali Doğan), Hasan Bilal (Dk. 71 Hakan Yılmaz), Emre Oymak (Dk. 83 Onurcan Güler), Sedat Komi, Barış Sağır ve Utku Sen(Dk. 83 Tayyib Kanarya) ile çıktı.

Maç, ev sahibi 1461 Trabzon FK’li futbolcuların vuruşuyla başladı. Maçın ilk bölümlerinde her iki ekip de temkini elden bırakmadı.

Maçın 32. dakikasında Van Spor rakip kaleye yüklendi. Gelişen atakta, rakip ceza sahası içinde Van Sporlu futbolcuya yapılan müdahalenin ardından hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanmak üzere topun gerisine geçen Barış Sağır, kaleciyi ters köşeye yatırdı ve takımını 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarının son bölümlerinde ev sahibi ekip üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Hakem tarafından maçın ilk yarısına 2 dakika eklendi.

Maçın ilk devresinin bitmesi beklenirken 1461 Trabzon FK, sol kanattan yüklendi. 45+2. Dakikada Van Spor ceza sahasının arka direk kısmına yapılan ortaya Ahmet Abdullah Çakmak sol ayakla gelişine güzel vurdu. Top direğe de çarparak Van Spor fileleriyle buluştu.

Maçın ilk devresi 1 – 1 beraberlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısı hızlı başladı. İkinci devrenin ilk tehlikeli atağını 46. dakikada geliştiren Van Spor pozisyondan yararlanamazken, ardından 1461 Trabzon FK de etkili çıktı ve bulduğu pozisyonu gole çeviremedi.

Maçın ikinci yarısının uzun bir bölümünde ev sahibi ekip daha çok topa sahip oldu ve daha etkili ataklar geliştirdi ancak aradığı golü bulamadı.

Maçın 90. dakikası geride kalırken uzatma dakikalarında bu kez Van Spor etkili çıktı. Ceza sahası içine yapılan ortaya Tayyib Kanarya kafa vuruşu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Maçın son dakikalarında heyecan doruklara çıktı. Ancak taraflar üstünlüğü getirecek golü bulamayınca müsabakanın 90 dakikası 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Ardından 30 dakikalık uzatmalara geçildi.Uzatmaların ilk bölümünde 1 – 1’lik eşitlik bozulmadı. Uzatmaların ikinci bölümünde dakikalar 113’ü gösterdiğinde 1461 Trabzon FK’de Onur Akdeniz ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatmalar tamamlandığında eşitlik bozulmayınca takımların kaderini penaltı atışları belirledi.

TAKIMLARIN KADERİNİ, PENALTI ATIŞLARI BELİRLEDİ

İlk penaltıyı ev sahibi ekip adına Batuhan Kör kullandı ve topu ağlara gönderdi. Van Spor’da ilk penaltıyı kullanmak üzere Tayyib Kanarya topun gerisine geçti. Onun vuruşunda topu kaleci Özkan yatarak çıkardı.

İkinci penaltıyı 1461 Trabzon FK’den Arif kullandı ve penaltılarda durumu 2 – 0’a getirdi. Van Spor’da 2. penaltıyı kullanmak üzere topun gerisine Onurca Güler geçti ve durumu penaltılarda 2 – 1’e getirdi,

1461 Trabzon FK adına 3. Penaltıyı Abdulkadir Korkut kullandı, onun vuruşunda top bir kez daha ağlara takıldı ve durum penaltılarda 3 – 1’e geldi.

Van Spor’da 3. penaltıyı Barış Sağır kullandı. Onun şık vuruşunda durum 3 – 2’ye geldi. 4. penaltı atışını ev sahibi adına Atalay Yıldırım topun başına geldi. Vuruşunda skoru penaltılarda 4 -2’ye taşıdı. Van Spor’da 4. penaltıyı Erkul Küçük kullandı, vuruşunda gol geldi ve skor 4 – 3 oldu.

5. penaltı atışını Trabzon 1461’de Bahadır Erol kullandı. Kaleci Haydar Yılmaz, ev sahibi ekip adına turu adeta ayaklarıyla tekmeledi ve avantajını gelinden aldı.

Van Spor adına 5. Penaltı atışını Uğur Adem Gezer kullandı ve skor penaltılarda 4 – 4 oldu ve seri atışlara geçildi. 1461 Trabzon’da kaleci Özkan penaltı atışını kullandı ve golü buldu: 5 – 4.

Van Spor’da Furkan Sakı, penaltı atışını kullanmak için topun gerisine geçti. Onun vuruşunda Özkan gole izin vermedi ve takımını bir üst tura taşıdı.

Heyecan dolu maçta penaltı atışları sonrası kazanan 1461 Trabzon FK oldu ve play-off’da bir üst tura yükselen taraf oldu. Van Spor FK, bir üst lig hayaline erken veda etmiş oldu.

Haber: Mehmet Salih Giyci