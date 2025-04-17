Ligde play-off mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Konu hakkında PFDK sevk raporunda Artı Değer Van Spor FK’ye ilişkin şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

PFDK’nın Van Spor hakkında vereceği karar merak edilmeye başlandı.