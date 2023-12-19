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Wanhaber

Bu sezon lige çok iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda galibiyete hasret kalan Van Spor FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor’a da mağlup olmaktan kurtulamadı.

Teknik Direktör değişiklikleri ve yönetimdeki istifalar ile birlikte 6 haftalık galibiyet hasretinin verdiği stres içinde olan Van Spor FK, rakibine 3 – 2 mağlup olunca üst üste 7 haftadır kazanamamış oldu.

Bugün saat 13.00’te TCDD Ankara Demirspor Stadyumunda oynanan maçta Yusuf Adnan Kendirciler düdük çaldı. Selim Şenöz ve Şükrü Çavcı’nın yardımcı hakemlik yaptığı maçta Uğurcan Gökler de 4. hakem olarak yer aldı.

Ankara Demirspor Stadyumu’nda oynanan maça ev sahibi ekip; Taha Cengiz Demirtaş, Ender Gör, Efşan Geçgin, Kerem Vapurluoğlu, Ümit Yasin Arslan, Bertu Alican Özyürek (Dk. 83 Samet Erdem Olgaç), Mustafa Fettahoğlu, Barış Zeren (Dk. 90 Muzaffer Doğan), Yücel Candemir (Dk. 52 Atakan Dama), Mücahit Can Akçay ve Burak Çolak 11’i ile çıkarken Van Spor FK ise sahaya; Bekir Demircan, Furkan Sakı (Dk. 65 Abdulcebrail Akbulut), Emre Öztürk, Burak Kavlak, Bekir Can Kara, Muhammed Ali Doğan (Dk. 87 Zafer Göktuğ Erdem), Hasan Bilal (Dk. 78 Ahmet Ülük), Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Harun Kavaklıdere(Dk. 87 Alpay Koçaklı) ve Bahattin Berke Demircan ile çıktı.

Maçın 28. dakikasında Ankara Demirspor, Mücahit Can Akçay’ın kaydettiği golle 1 – 0 öne geçti.

34. dakikada Ankara Demirspor defansında Ender Gör topu kendi ağlarına gönderince mücadeleye eşitlik geldi: 1 – 1.

Maçın ilk devresi 1 – 1 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci devresine iyi başlayan taraf Van Spor FK oldu. 50. dakikada gelişen atakta Erdem Seçgin golü kaydetti ve deplasmanda Van Spor’u 2 – 1 öne geçiren isim oldu.

Ancak Van Spor’un gol sevinci 15 dakika sürdü. 65. dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Burak Çolak skoru 2 – 2’ye getiren golü kaydetti.

Maçın son bölümüne girilirken ev sahibi ekip 86. dakikada Atakan Dama ile bir gol daha buldu ve skoru 3 – 2 lehine çevirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 3 – 2 üstünlüğü ile tamamlandı.