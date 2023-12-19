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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellendi. 25 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek kararla ilaç fiyatlarına yüzde 25 zam gelecek. Güncel Euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

25 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek kararla birlikte mevcut ilaçları zamlı fiyat üzerinden piyasaya sürmek isteyen üretici ve ecza depoları nedeniyle eczanelerde ilaç sorunu baş gösterdi.

“VATANDAŞA İLAÇ VEREMEYECEK DURUMA GELDİK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve şu anda piyasada ciddi oranda ilaç kıtlığı olduğunu açıklayan Türk Eczacıları Birliği (TEB) eski Başkanı Erdoğan Çolak, “Eczacılar şu anda ilaç depolarından ilaç almakta zorlanıyor.

Eğer zam yapılıyorsa, bu 1-2 gün içerisinde yürürlüğe konulmalı” dedi. Çolak, “10 gün demek, elinde yüklü mal bulunan firmaların ve depoların sevkiyatları durdurması demektir. Biz yıllardır bunu yaşıyoruz ama bu durum yıllardır devam ediyor. Yine depolardan ilaç alamayıp, vatandaşa veremeyecek duruma geldik. Zam enflasyona göre de yapılsa, döviz kuruna göre de yapılsa rasyonel olmadığı sürece sektördeki mali sıkıntıyı çözmez” diye konuştu.

“NE YAPACAĞIMIZI KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ise konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Saydan, “Zam kararının yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolarda zaten kısıtlı şekilde olan ilaç akışı daha da azalmaya başladı. Bu da ilacın bulunabilir olmasını zorlaştıracak. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz” şeklinde konuştu.