Partilerin tek gündemi yerel seçimler...
Batıda bazı illerde CHP ile iş birliği yapılmasına yeşil ışık yakan DEM Parti'de dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.
DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.
Batı'dan ilk adayları açıkladılar
Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı.
Açıklanan ilçeler
Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:
Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri
Antalya’nın Kepez ilçesi
Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri
İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri
Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri
Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi
İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri
Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri
Başvuru tarihi uzatıldı
Ayşegül Doğan, ayrıca partilerinin 20 Aralık'ta son bulacak olan aday adaylık başvuru tarihini 25 Aralık'a kadar uzattığını sözlerine ekledi.Kaynak: Ensonhaber