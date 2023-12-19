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Partilerin tek gündemi yerel seçimler...

Batıda bazı illerde CHP ile iş birliği yapılmasına yeşil ışık yakan DEM Parti'de dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.

Batı'dan ilk adayları açıkladılar

Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı.

Açıklanan ilçeler

Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:

Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri

Antalya’nın Kepez ilçesi

Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri

İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri

Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri

Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi

İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri

Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri

Başvuru tarihi uzatıldı

Ayşegül Doğan, ayrıca partilerinin 20 Aralık'ta son bulacak olan aday adaylık başvuru tarihini 25 Aralık'a kadar uzattığını sözlerine ekledi.