Son haftalarda ortaya koyduğu futbolla taraftarlı, tarafsız herkesin beğenisini toplayan Vanspor, ligin 25. haftasında sahasında konuk ettiği İskenderunspor karşısında da bu çıkışını sürdürdü. Kırmızı- Siyahlı takım, güçlü rakibini Utku Şen'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Hayran Yılmaz, Furkan Saki, Şerif Doğan, Nuri Terliksiz, Erkul Küçük, Barış Sağır, Onurcan Güler, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Sabit Hakan Yılmaz ve Utku Şen onbiri ile çıktı.

İskenderunspor ise, Levent Şahin teknik sorumluluğunda sahaya; Muhammet Can Tuncer, Okan Dernek, Enes Soy, Ahmet Devret, Hasan Hüseyin Acar, Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ve Süleyman Güneş onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00 başlayan karşılaşmayı Furkan Aksuoğu, Sezgin Şahbaz, Giray Kara ve Sinan Özcan hakem dörtlüsü yönetiyor. 45+1. dakikada savunmanın hatasında topu önünde Muhammed Ali Doğan, pasını Utku Şen'e aktardı.

Utku Şen uzaklardan sert ve düzgün vurarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 73. dakikada İskenderun savunmasının geri pasında topu önünde bulan Emre Oymak, topu ceza alanı içine kadar sürükleyerek, boştaki Utku'nun önüne bıraktı.

Utku topu boş filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti:2-0 İkinci yarıda başka gol olmayınca, Vanspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Van temsilcisi bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, İskenderunspor ise, 46 puanda kaldı.

Van Bölge Gazetesi