25 yıl aradan sonra 1. Lige çıkma sevinci yaşayan Vanspor FK, ilk resmi sözleşmeyi Teknik Direktör Hakan Kutlu’yla imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel ile iş insanı Adnan Bayram’ın katılımıyla teknik direktör Hakan Kutlu ile 2025 – 2026 sezonu için resmi sözleşmeye imzalar atıldı. Bu gelişmeyle birlikte Vanspor FK’de Hakan Kutlu dönemi resmen başlamış oldu.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’yi çalıştıran ve takımına play-off oynatan Hakan Kutlu, yeni sezonda Vanspor’un başarısı için çalışacak.

İmzaya ilişkin olarak Vanspor FK resmi hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada; “Kulüp Başkanımız Erol Temel ve iş insanımız Adnan Bayram’ın katılımıyla, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile 2025-2026 sezonu için resmi sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza ve şehrimize hayırlı olsun” denildi.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile sözleşme imzalanmasının ardından gözler şimdi Vanspor’un yapacağı transferlere çevrildi.