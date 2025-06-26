Açılış programında konuşan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, ilçede yapılan yatırımlarla tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini söyledi.

Erdoğan, binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini keserek binayı gezmesiyle sona eren programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.