Yeni sezonda Trendyol 1. Liginde mücadele edecek olan Vanspor FK, zorlu lig öncesi sürdürdüğü hazırlıklarına kısa bir ara verdi.

Kayseri Erciyes’te birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı – siyahlılar, ikinci etap kamp çalışmalarını da yine aynı yerde yapacak.

Verimli bir kamp dönemi geçiren ve bir hazırlık maçı yaparak araya giren Vanspor FK, ikinci kamp dönemine 21 Temmuz tarihinde başlayacak.

Temsilcimiz, ikinci etap kamp çalışmalarını da yine Kayseri Erciyes’te gerçekleştirecek. Bu kamp döneminde de hazırlık maçları oynanacak ve lig öncesi eksikler tamamlanmaya çalışılacak.