WanHaber – ÖZEL

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Van Spor transferlerine devam ediyor. Şu ana kadar birçok bölgeye takviye yapan kırmızı siyahlı ekip, iç transferlerin yanı sıra dış transferlerini ardı ardına duyurdu.

Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan, Furkan Saki, Onurcan Güler, Oğuzhan Eskiköy, Erkul Küçük, Yusuf Şengüler ve Şerif Doğan ile yola devam etme kararı alan Van Spor, dış transferde ise Medeni Bingöl Bekircan Kara, Ahmet Ülük, Burak Kavlak, Abdulcebrail Akbulut, Bekir Demircan, Erdem Seçgin, Kerem Çağatay ve son olarak Harun Kavaklıdere’yi renklerine bağladı.

Van Spor ’un, Serik Belediyespor’dan transfer ettiği 25 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, 18’i ilk 11 olmak üzere çıktığı 28 maçta 10 gollük performans sergiledi.

Daha önce Bodrumspor, Bingölspor, Karacabey Belediyespor ve Serik Belediyespor’da forma giyen oyuncu kariyerinde çıktığı 161 maçta 39 gol 8 asistlik performans sağladı.

Mehmet Salih Giyci