Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Vanspor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yabancı transferini sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United altyapısında yetişen ve Türkiye’de Göztepe ile Keçiörengücü formaları giyen Fransız orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Orta sahadaki gücü, oyun görüşü ve üst düzey tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inandığımız Aliou Traore’ye başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aliou Traore'nin Vanspor'un orta saha hattına dinamizm ve deneyim kazandırması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, fizik gücü ve pas yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Vanspor camiası, yeni transferin takıma katkı sağlamasını ve başarılı bir sezon geçirilmesini umut ediyor.