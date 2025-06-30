Bakan Göktaş, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Göktaş, mesajında, "Kıymetli gönül elçileri, değerli aileler; büyük bir gönül yolculuğuna eşlik eden tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Bu özel gün vesilesiyle, dünyanın dört bir yanında, çocuklara sıcak bir yuva açan, onları sarıp sarmalayan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Sizler, koruyucu ailelerimiz, güçlü bir toplumun, ancak merhametle kurulan aile bağlarıyla yükseldiğini kanıtlıyorsunuz. Bugün, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti uluslararası alanda örnek bir model haline geldi. Sizlerden aldığımız güçle, her çocuğun mutlulukla büyüdüğü bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

'BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Sayın Cumhurbaşkanımızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün. Ve koruyucu ailelik, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biridir.

Sizlerin vesilesiyle, bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen herkese, kapımızın ve gönlümüzün daima açık olduğunu belirtmek isterim. Bu yolu sizlerle birlikte yürümenin, geleceğe atılan en doğru adım olduğuna inanıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki ailemizin bir parçasısınız. 30 Haziran Koruyucu Aile Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.