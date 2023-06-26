WanHaber / Arif Karakaş

Vanspor Futbol Kulübü’nde transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan ve Şerif Doğan transferlerini duyuran Vanspor Futbol Kulübü, 2023-2024 futbol sezonunda Furkan Saki ile yola devam kararı aldı.

PTT 1. Lig ve 1. Lig’den bir çok takımın yakından ilgilendiği tecrübeli stoper Furkan Saki, transfer komitesinin kararı üzerine Vanspor Futbol Kulübü’nde kalacak.

Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan tecrübeli stoper, 2 kez fileleri havalandırmıştı.