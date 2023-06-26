Ankara'dan Van'a gelen 6 kişilik ekip, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları, kesim alanlarını, soğuk hava depolarını kontrol etti.

TDV Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, AA muhabirine, kentte 19 bin 500, ilçelerde ise 320 hisse kurban kesimi yapılacağını belirtti.

Bu yıl vekaleten kurban kesimine ilginin yoğun olduğunu belirten Eşer, vekalet verme sürecinin bayramın birinci gününün sonuna kadar devam edeceğini hatırlattı.

Van'da, alınan hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadığını kontrol ettiklerini dile getiren Eşer, "Bayramın birinci günü kesime başlayacağız. Kurban etleri, öncellikle 4 derecelik soğuk hava depolarında bekletiliyor daha sonra kemikten ayrılarak eksi 35 derecede şoklanıp 5 ve 10 kilogram olarak paketleniyor. Öncelikle deprem bölgesindeki 11 ile daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız."

Vanet Genel Müdürü Erdal Bölükbaş, 3 ay öncesinden temin ettikleri hayvanların tamamının yerli olduğunu belirtti.

Hayvanların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vakıf temsilcileri ve kurumun özel veterinerleri tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Bölükbaş,"Bu yıl tesisimizde yaklaşık 1500 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştireceğiz. Kesim sonrasında gerekli işlemleri yaptıktan sonra etleri vakumlu ambalajlara koyup adrese teslim edeceğiz. Bu yıl, kesim sayımız yüzde 50 artırıldı." dedi.AA