WanHaber - Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü, iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligde sözleşmesi bulunmasına rağmen birçok futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıklayan Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde iki iç transfer haberini duyurmuştu.

Vanspor Futbol Kulübü Hasan Bilal ve Muhammed Ali Doğan'dan sonra başarılı defans - sağ bek oyuncusu Şerif Doğan ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Vanspor Futol Kulübü'nde 26 lig müsabakasına çıkan Şerif Doğan, başarılı bir sezon geçirmişti.

Vanspor Futbol Kulübü'nün bayrama kadar iç transferleri bitirmesi ve dış transferlerinden bir kaçını duyurması bekleniyor.