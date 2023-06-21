Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan kentteki Zernek, Koçköprü, Morgedik ve Sarımehmet barajlarında su seviyesindeki düşüş bu yıl da devam etti.

Kışın yeterli oranda kar yağmaması ve ilkbaharda yağış miktarının kısıtlı olması nedeniyle barajlardaki doluluk geçen yıl aynı dönemdeki rakamların gerisinde kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, Van'da kış döneminde istenilen kar yağışının gerçekleşmediğini, mart, nisan ve mayısta da arzu edilen yağışların kısmen gerçekleştiğini söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki Van'da 4 barajın bulunduğunu ve barajlardaki su seviyesinde gerilemenin söz konusu olduğunu ifade eden Şahna, şu bilgileri verdi:

"Erciş'teki Koçköprü Barajı'nın 2022'deki doluluk oranı yüzde 92, bugün ise doluluk oranımız yüzde 90,9. Toplam 58 milyon metreküp civarında suyumuz var. Geçen seneyle mukayese ettiğimizde bir miktar gerilememiz var ancak sulama için bir sorun söz konusu değil.

Morgedik Barajı'nda şu andaki doluluk oranımız yüzde 43 seviyesinde. Bu ne anlama geliyor? Barajın yüzde 50 seviyenin altında olması durumunda kısıntılı sulamayla burada sulama gerçekleşecek. 2022 ile mukayesesini yaptığımızda yüzde 95 seviyelerinde olan barajımızdaki doluluk ne yazık ki bu sene yüzde 43 seviyelerinde. Şu anda 36 milyon metreküp civarında suyumuz var. Kısıntılı sulamayı yapacağız ama tarım için kriz oluşturacak bir sorun söz konusu değil."

"Sarımehmet Barajı'nda doluluk kritik seviyede"

Zernek Barajı'nda 2022'de yüzde 82 olan doluluğun bu yıl yüzde 65 seviyelerinde kaldığını kaydeden Şahna, şöyle konuştu:

"Şu anda barajımızda 56 milyon metreküp suyumuz var. Burada normal sulama yapacağız ama israftan mümkün mertebe kaçınmamız gerekiyor. Sarımehmet Barajı'nın depolaması yaklaşık 200 milyon metreküp. Geçen yıl doluluk oranı yüzde 21 seviyelerindeydi.

Ne yazık ki bu sene barajımız en kritik durumda yüzde 16,4 seviyesinde. Suyu israf etmeyelim. Sudan mümkün mertebe maksimum boyutlarda faydalanalım. Önümüzdeki süreçte yağış devam ederse çiftçimizin yüzünü güldürmüş olacağız."

Muş'taki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında şu an yaklaşık 1,9 milyar metreküp su bulunduğunu dile getiren Şahna, bu barajların hem sulama hem de enerji üretiminde kullanıldığını söyledi.

Muş'un, Van'ın 2 katı yağış ortalamasına sahip olduğunu ve şu anda normalin üstünde yağış aldıklarını belirten Şahna, "Bu barajlarımızda sıkıntı söz konusu değil. Hakkari'de de Dilimli, Aslandağ ve Beyyurdu barajlarımız var. Burada da yağışlarımız yine Van'a nazaran daha iyi konumda, barajlarımızdaki doluluk seviyeleri yüzde 90 seviyelerinde." dedi.

"İnci kefali göçüne gereken katkıyı verdik"

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünün yaşandığı dönemle tüm kurumlar gibi DSİ'ye de sorumluluğun düştüğünü vurgulayan Şahna, şöyle devam etti:

"Balıkların tatlı sulardaki yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerinde bir engel ve olumsuzluk olmaması adına bütün şartlarımızı seferber ederek, barajdaki doluluk oranımızın kritik seviyede olmasına rağmen su takviyesi yaparak gerekli katkı verilmiş durumdadır.

Barajımızda su miktarımız yüksek olsaydı daha fazla su verecektik ama ne yazık ki elimizdeki su imkanları ile uyumlu bir şekilde mansaba su çıkışı yapılmıştır."AA