2025 – 2026 futbol sezonunda Trendyol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Antalyaspor alt yapısından yetişen genç file bekçisi Batıhan Gebecioğlu ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya ilişkin olarak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Antalyaspor altyapısında yetişen genç kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Gelecek vadeden yetenekli kaleciyi kadromuza dahil etmekten mutluluk duyuyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun” denildi.