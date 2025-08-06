Trendyol 1. Lig’de sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Sahasındaki ilk 3 maçı seyircisiz oynayacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü daha sonra taraftarlarıyla sahasında buluşacak.

BİLET SATIŞI İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Yeni sezon için İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bilet satışı için de anlaştığı platformu duyurdu. Bilet satışı için Van Spor FK ile BiletiniAl arasında anlaşmaya varıldı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz, 2025-2026 sezonu bilet satış süreçleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen online bilet platformlarından BiletiniAl ile anlaşmaya varmıştır. Gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, sistem taraftarlarımızın kullanımına açılmıştır. Gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, yeni sezonda hep birlikte nice zaferler yaşamayı dileriz” denildi.