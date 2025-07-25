Zorlu lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, bir yandan güç depolarken diğer taraftan son eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde Van Spor FK hem salonda ağırlık ve kuvvet çalışması yapıyor hem de sahada taktiksel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri’de devam eden kampta futbolcular güç depolarken, diğer taraftan da transfer arayışlarının sürdüğü öğrenildi.

Van Spor FK, sezonun ilk maçında 10 Ağustos 2025’te deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bu maç saat 19.00’da başlayacak.