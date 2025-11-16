Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, milli arada Ankara’da çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun tempoyla lig hazırlıklarını sürdüren Kırmızı – Siyahlılar, günde çift idman yapıyor. Güç ve kuvvet çalışmaları da gerçekleştiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bir süre daha Ankara’da çalışmalarına devam edecek.

Kırmızı – siyahlılar, buradaki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, 23 Kasım tarihinde kendi sahasında konuk edeceği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı için Van’a gelecek. Zorlu maç 23 Kasım tarihinde Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.