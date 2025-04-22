Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve ligin 32. haftasında sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek play-off’u garantileyen Artı Değer Van Spor FK, 33. hafta maçında deplasmanda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’ye konuk olacak.

Son haftaların formda takımı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ligde kalma yolunda önemli adımlar atarken, sahasında konuk edeceği temsilcimiz karşısında da 3 puan arayacak.

Zor maçta rakibini yenerek hanesine 3 puan daha katmak arzusunda olan temsilcimiz, taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Bu maç öncesi ev sahibi ekip 30 puanla 14. sırada yer alırken, Artı Değer Van Spor FK ise 58 puanla 5. sırada bulunuyor.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak maç 27 Nisan Pazar günü Mersin Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak.