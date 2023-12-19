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Wanhaber

Van Spor FK, bugün Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde son 6 haftadır kazanamayan Van Spor FK, kötü gidişata bu maçla birlikte dur demek istiyor.

Her iki ekibin de galibiyet arayacağı maçın büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ligde ilk devrenin bitimine 2 hafta kala puan kaybetmek istemeyen takımlar, sahaya 3 puan için çıkacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün saat 13.00’te TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek hakemler de belli oldu.

Buna göre Ankara Demirspor – Van Spor maçında hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Selim Şenöz ve Şükrü Çavcı’nın yapacağı müsabakada 4. hakem olarak da Uğurcan Gökler görev alacak.

Van Spor FK, bu maçın ardından ilk devrenin son maçında kendi sahasında Bursaspor’u konuk edecek.