Tahmini Okuma Süresi: dakika

Altın fiyatları, New York Fed Başkanı John Williams'ın Cuma günü FED'in gevşeme politikasına dair yaptığı açıklamanın etkisiyle düşüş gösterdi ve haftanın ilk günü de aşağı yönlü seyretti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altına ilişkin yaptığı açıklamada "2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak." dedi. Ons altın için de "Benim için sürpriz olmaz!" diyerek uyarıda bulundu. İşte, 19 Aralık 2023 Salı günü ons, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Uzman isim ons altına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 2.022 dolar seviyesinde. Yine yatay bir seyir var ons altın tarafında. Ama bu hafta sanırım böyle bir 2.000 dolara kadar veya 2.000 dolar seviyesinin bir tık aşağısına -1.995 dolar seviyesine kadar- bir gerileme isteği var. Bu hafta 2.000 dolar hatta 1.995 dolar seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmaz. Böyle bir istek var çünkü. Yukarıda 2.060 dolar direnci var. Yani ne demek istiyorum? 1.995 - 2.060 dolar bant aralığını bu hafta için takip edebilirsiniz."

UZMAN İSİM UYARDI: "2024 YILINDA DİP SEVİYESİ OLACAK!"

Uzman isim "2024 yılında 2.000 dolar seviyesinin dip seviyesi olacağı ve 2.350 dolar seviyesinin de hedef noktası olacağı bir trend göreceğiz." dedi ve 2024 yılında altın tarafındaki pozitif beklentisinin sürdüğünü vurguladı.

GRAM ALTINI İŞARET EDİP AÇIKLADI: "O DEĞERLER KALICI OLMAYACAK"

Gram altının resmi kur tarafında 1.900 lira seviyesinde görüldüğünü belirten Memiş açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayır! Gram altın şu anda 1.950 - 1.958 lira aralığında fiziki tarafta. Yine gram altın / TL fiyatında 1.940 1.970 lira aralığını takip ediyor olacağım. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak.

1950 - 2.000 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz ama hedef 2.000 lira. O psikolojik direnç seviyesi yani 2.000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yılın ilk çeyreğinde 2.150 devamında 2.250 lira; yılın ortalarında 2.500 lira, yılın 3 çeyreğinde 2.700 lira seviyelerini bekliyor olacağız. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için oyuncu olmadığımız için hep yıllık getiriye odaklandık. 2.700 lira seviyesi yine odağımızda kalmaya devam edecek bu tarafta da sürpriz yok."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (19 ARALIK 2023 SALI)

Gram altın 1.890,91 TL alış, 1.891,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.023,82 dolar alış, 2.024,15 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.025,45 TL alış, 3.092,13 TL satış fiyatından işlem görüyor.