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Araç sürücülerinin yakından takip ettiği konulardan biri de akaryakıt sektörü.

İniş ve çıkışlı dalgalanmalar devam ederken, yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent 78,03 dolara yükselirken, döviz kurundaki artış da sektöre doğrudan etki ediyor.

Benzine zam yolda

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıtta yeni bir zam yolda.

Benzin grubuna, 20 Aralık Çarşamba gününden itibaren 1 lira 49 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.